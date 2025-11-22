Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 23 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 23 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana che chiede equilibrio, soprattutto nelle relazioni. Qualcuno potrebbe cercarti per un confronto: affrontalo con serenità. Creatività in crescita. Nel lavoro arrivano conferme: una scelta fatta tempo fa rivela il suo valore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 23 novembre 2025), energia forte ma un po’ ribelle: senti che qualcosa deve cambiare e questa settimana muove le prime pedine. In amore non temere di esprimere ciò che senti. Finanze da monitorare. Intuizioni potenti nel weekend.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, ritorna l’ottimismo: vuoi esplorare, provare, uscire dalla routine. Amore brillante per chi cerca nuove conoscenze. Sul lavoro un progetto si sblocca. Viaggi favoriti o almeno programmabili.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, settimana costruttiva: mattone dopo mattone arrivi dove vuoi. In amore torna una bella stabilità: chi è in coppia costruisce, chi è single riflette ma non chiude le porte. Lavoro disciplinato e premiato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 23 novembre 2025), desiderio di libertà, cambiamenti e idee innovative. Settimana ottima per rivoluzionare qualcosa nella tua routine. Amore un po’ altalenante, ma sincero: evita drammi inutili. Sul lavoro arriva un segnale inatteso che apre nuove visioni.

PESCI

Cari Pesci, emotività alle stelle, ma in senso positivo: creatività, empatia, intuizioni. In amore tornano intensità e romanticismo. Sul lavoro occhio alle distrazioni: serve concretezza. Ottimo il weekend per riposare e rigenerarti.

