Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 23 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 23 novembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, settimana vivace: torna il desiderio di metterti in gioco. Le idee che sembravano ferme riprendono ritmo. In amore serve un pizzico di pazienza, ma se resti sincero/a otterrai ciò che desideri. Lavoro in recupero: una proposta inattesa può aprire nuove strade.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 23 novembre 2025), un po’ di stanchezza, ma anche tanta tenacia. Le giornate centrali saranno le migliori per parlare di soldi o progetti a lungo termine. In amore c’è bisogno di stabilità: piccoli chiarimenti possono riportare serenità. Intuizioni forti nel weekend.

GEMELLI

Cari Gemelli, settimana curiosa e movimentata: incontri, telefonate, contatti utili. L’amore torna protagonista: single favoriti, sorprese in arrivo. Sul lavoro devi selezionare: troppe cose insieme creano confusione. Creatività in rialzo.

CANCRO

Cari Cancro, periodo emotivamente intenso: potresti rivivere sensazioni del passato, ma è l’occasione per capire cosa vuoi davvero. In amore torna la dolcezza, dialoghi più fluidi. Lavoro: un progetto richiede attenzione ai dettagli, ma porta risultati.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 23 novembre 2025), energia in aumento, voglia di brillare. Qualcuno riconoscerà finalmente i tuoi meriti. L’amore si riscalda: chi è in coppia ritrova passione, chi è single riceverà un invito interessante. Sul lavoro pronti al rilancio: nuove decisioni vincenti.

VERGINE

Cari Vergine, sei concentrato/a, ma rischi di essere troppo critico/a con te stesso/a. Concediti una pausa. L’amore migliora verso la fine della settimana: chiarimenti possibili. Nel lavoro nasce una collaborazione utile: sii flessibile.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

