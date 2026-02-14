Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 15 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 15 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la vostra diplomazia sarà la chiave. Per quanto riguarda il lavoro, potreste mediare situazioni complicate con eleganza, guadagnandoti stima e rispetto. In amore, la giornata favorisce gli incontri: chi è solo potrebbe sentirsi attratto da persone affascinanti e stimolanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 15 febbraio 2026), il vostro magnetismo è irresistibile. Per quanto riguarda il lavoro, le intuizioni profonde vi permettono di anticipare mosse e opportunità: sfruttate questo potere con discrezione. In amore, passione e intensità guidano la giornata.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’avventura chiama e la vostra voglia di libertà è al massimo. Per quanto riguarda il lavoro, nuovi progetti o viaggi possono portare soddisfazioni, ma non trascurate dettagli pratici. In amore, le occasioni di flirt o incontri stimolanti sono dietro l’angolo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la disciplina paga più che mai. Per quanto riguarda il lavoro, la determinazione vi porterà a risultati concreti, ma attenzione a non essere troppo rigidi con gli altri. In amore, momenti di serenità e affetto profondo rafforzano i legami.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 15 febbraio 2026), la vostra mente è un laboratorio di idee geniali. Per quanto riguarda il lavoro, progetti innovativi o collaborazioni originali possono portare risultati sorprendenti. Lasciate spazio alla creatività, sia nei sentimenti sia nella vita quotidiana.

PESCI

Cari Pesci, il vostro intuito è al massimo: ascoltate il cuore e le emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, idee creative e sensibilità vi aiutano a risolvere problemi e a creare armonia tra colleghi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: ascoltate il cuore e le emozioni, guideranno le vostre scelte.