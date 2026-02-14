Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 15 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 15 febbraio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in queste ore di metà febbraio sentite il richiamo dell’avventura: la vostra energia è al massimo e il mondo sembra un palcoscenico. Per quanto riguarda il lavoro, potreste essere tentati di prendere l’iniziativa in modo audace. In amore, la passione è alle stelle.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 15 febbraio 2026), la stabilità è il vostro mantra, ma le stelle vi spingono a osare un po’. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero arrivare proposte interessanti: valutate bene prima di dire di sì, ma non dovete avere paura di uscire dalla vostra comfort zone.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore potreste sorprendere tutti con intuizioni geniali. Per quanto riguarda il lavoro, sfruttate questa vivacità per proporre soluzioni innovative, ma evitate di disperdere energie su troppi fronti. In amore, la comunicazione è la chiave.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni sono protagoniste: il cuore parla più della testa. Per quanto riguarda il lavoro, un progetto che vi sta a cuore potrebbe richiedere maggiore attenzione, ma con la vostra sensibilità saprete gestirlo con tatto. In amore, momenti di dolcezza e complicità renderanno la giornata speciale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 15 febbraio 2026), il mondo sembra vostro: carisma e sicurezza attraggono chi vi circonda. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di brillare: leadership e decisioni decise saranno notate.

VERGINE

Cari Vergine, la precisione è il vostro punto di forza e ora ne avrete bisogno: situazioni complesse richiedono organizzazione e metodo. Per quanto riguarda il lavoro, concentratevi su dettagli importanti, ma non dimenticate di delegare quando serve.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: il mondo sembra vostro: carisma e sicurezza attraggono chi vi circonda.