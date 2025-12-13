Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 14 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 14 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, periodo di mediazione, ma anche di decisioni importanti. Finalmente ritrovi un equilibrio che mancava. In amore qualcuno potrebbe tornare dal passato, ma valuta bene se ne vale davvero la pena. Sul lavoro recuperi terreno e arrivano conferme entro pochi giorni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 14 dicembre 2025), settimana intensa, come piace a te. Le stelle portano passione e determinazione. Qualcuno potrebbe importi un cambiamento, ma tu saprai trasformarlo in un’occasione. In amore c’è un forte desiderio di profondità: niente mezze misure. Cerca di dormire di più.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sei in fase di espansione: voglia di viaggiare, di scoprire, di imparare. Le stelle favoriscono gli incontri e i nuovi progetti. In amore torna l’entusiasmo, ma attenzione a non essere troppo impulsivo. Sul lavoro qualcuno riconosce finalmente il tuo valore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, stai costruendo lentamente, ma consolidando come pochi. È un periodo in cui puoi mettere basi serie per il futuro. In amore hai bisogno di certezze e potresti chiederle al partner. Sul lavoro arriva una responsabilità in più: accettala, perché apre nuove strade.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 14 dicembre 2025), sei pieno di idee ma un po’ disordinato: cerca di mettere a fuoco ciò che conta davvero. Le stelle ti spingono a cambiare, a innovare, a liberarti da ciò che ti pesa. In amore serve un po’ più di dialogo. Una notizia inaspettata ravviva la settimana.

PESCI

Cari Pesci, periodo di sensibilità accesa, ma anche di grande ispirazione. Le stelle ti proteggono nelle scelte del cuore: chi è solo potrebbe vivere un colpo di fulmine. Sul lavoro meglio evitare discussioni inutili. Creatività al top: sfruttala.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

