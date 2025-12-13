Icona app
Ultimo aggiornamento ore 10:38
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 14 dicembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 14 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 14 dicembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, periodo di ripartenza: senti l’energia che cresce e finalmente torni protagonista della tua vita. Sul lavoro potresti ricevere una proposta interessante, ma attenzione agli sbalzi d’umore: rischi di dire la cosa giusta… nel momento sbagliato. In amore torna la passione, soprattutto per le coppie che hanno superato qualche incomprensione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 14 dicembre 2025), settimana di riflessioni importanti. Non è il momento di correre: prendi tempo, valuta, ascolta. Qualcuno potrebbe chiederti una mano, e tu come sempre sarai disponibile. In amore torna la serenità: piccoli passi, ma decisi. Economicamente è un periodo di prudenza, ma arrivano buone notizie entro un paio di settimane.

GEMELLI 

Cari Gemelli, ti senti più leggero e con voglia di rimetterti in gioco. Le stelle favoriscono i contatti, i colloqui, le idee innovative. In amore hai bisogno di chiarezza, e non hai più intenzione di rimandare certe conversazioni. Fine settimana ideale per un piccolo viaggio o per ricaricare la mente.

CANCRO

Cari Cancro, c’è una certa agitazione nell’aria: molti progetti da chiudere, qualche tensione familiare, ma anche tanta determinazione. Non rimandare un confronto che può portare finalmente a una soluzione. In amore arrivano novità: chi è solo potrebbe fare un incontro emozionante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 14 dicembre 2025), rinasci come solo tu sai fare. È il momento di metterti al centro della scena, recuperare forza e autostima. Le stelle proteggono i nuovi inizi. In amore si respira passione, ma attenzione a non voler sempre comandare. Sul lavoro un progetto cresce lentamente, ma crescerà bene.

VERGINE

Cari Vergine, hai bisogno di ordine, dentro e fuori. Le stelle invitano a sistemare ciò che non funziona più. Possibili tensioni sul lavoro, ma solo se ti fai carico dei problemi degli altri. In amore meglio non fossilizzarsi: lascia più spazio alla spontaneità. Un miglioramento economico è in arrivo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: hai bisogno di ordine, dentro e fuori. Le stelle invitano a sistemare ciò che non funziona più.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca