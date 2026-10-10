Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 11 ottobre 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 11 ottobre 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, una giornata nella quale potreste riscoprire il piacere di dire chiaramente ciò che pensate. Avete evitato una discussione per mantenere la pace, ma adesso comprendete che un chiarimento può essere molto più costruttivo. Nel lavoro una nuova distribuzione delle responsabilità può rendere più equilibrato un progetto. In amore non abbiate paura di avanzare una richiesta: chi vi vuole bene preferirà conoscervi davvero piuttosto che vedervi sempre accomodanti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 11 ottobre 2026), una questione economica o amministrativa può richiedere maggiore attenzione, ma avete tutte le possibilità di venirne a capo. Prima di prendere una decisione controllate bene scadenze e condizioni. Sul lavoro la prudenza sarà una qualità, non un limite. In amore siete pronti a lasciarvi alle spalle una vecchia diffidenza: quando decidete di fidarvi, sapete farlo con grande intensità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, una giornata ideale per mettere in calendario qualcosa che vi faccia guardare oltre il presente. Un viaggio, un corso, un progetto o anche solo un nuovo interesse può diventare la scintilla che aspettavate. Nel lavoro una persona con esperienze diverse dalle vostre potrebbe offrirvi un consiglio prezioso. In amore il bisogno di libertà resta forte, ma non impedisce di vivere un rapporto intenso e coinvolgente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state imparando a non misurare tutto soltanto attraverso i risultati immediati. Una situazione professionale ha bisogno di ancora un po’ di tempo, ma i segnali sono incoraggianti e sarebbe un errore abbandonare proprio adesso. Un confronto con una persona competente può aiutarvi a vedere una soluzione alternativa. In amore avete bisogno di ritrovare spontaneità: lasciate che una serata prenda una direzione diversa dal previsto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 11 ottobre 2026), un cambiamento nelle vostre abitudini può aprire una porta interessante. Potreste conoscere qualcuno attraverso un ambiente che frequentate raramente oppure scoprire un’attività capace di appassionarvi. Sul lavoro la creatività resta il vostro asso nella manica, ma questa volta dovrete anche dimostrare di saper trasformare un’intuizione in qualcosa di concreto. In amore una sorpresa può arrivare da una persona che non avevate ancora guardato con particolare attenzione.

PESCI

Cari Pesci, il vostro umore migliora quando smettete di chiedervi che cosa potrebbe andare storto. Una questione che vi ha preoccupato negli ultimi giorni può essere ridimensionata da una notizia o da una semplice conferma. Sul lavoro procedete senza confrontarvi continuamente con gli altri: il vostro percorso ha tempi diversi. In amore avete bisogno di sentirvi accolti e oggi una persona potrebbe offrirvi proprio quel calore che stavate cercando.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: un cambiamento nelle vostre abitudini può aprire una porta interessante.