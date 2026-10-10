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Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 11 ottobre 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 11 ottobre 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 11 ottobre 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il cielo vi spinge a recuperare il gusto di fare qualcosa soltanto perché vi entusiasma. Negli ultimi tempi avete dato molto spazio alle responsabilità e ora avete bisogno di un obiettivo che sappia riaccendere la motivazione. Nel lavoro una trattativa può diventare più favorevole se evitate di mostrare subito tutte le vostre intenzioni. In amore una proposta improvvisa o un invito diverso dal solito può riportare leggerezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 11 ottobre 2026), una questione che riguarda il vostro ambiente quotidiano può richiedere una modifica, magari piccola ma capace di migliorare sensibilmente le vostre giornate. Non abbiate paura di cambiare un’abitudine solo perché l’avete mantenuta a lungo. Sul lavoro qualcuno potrebbe affidarsi a voi per una scelta delicata. In amore avete bisogno di sentirvi considerati nelle piccole cose: proprio da lì può nascere una rinnovata complicità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, siete particolarmente attenti alle opportunità che arrivano attraverso gli altri. Un incontro apparentemente casuale può mettervi in contatto con una realtà interessante per il vostro futuro professionale. Cercate però di non dire sì a tutto: selezionare sarà fondamentale per non disperdere entusiasmo e tempo. Nei sentimenti torna il piacere della leggerezza e un dialogo brillante può trasformare un’amicizia in qualcosa di più.

CANCRO

Cari Cancro, avete bisogno di chiarire una questione prima che diventi più pesante del necessario. Potrebbe riguardare una persona vicina o una scelta che coinvolge la vostra vita privata. Sul lavoro non lasciate che l’emotività vi faccia dubitare di competenze che avete già dimostrato. In amore una piccola dimostrazione di fiducia può cambiare completamente l’atmosfera.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 11 ottobre 2026), la giornata può portarvi davanti a una possibilità che richiede coraggio, ma anche una valutazione realistica delle vostre forze. Non fatevi frenare dal timore di non essere all’altezza: avete più esperienza di quanto pensiate. Sul lavoro il vostro ruolo può diventare più centrale, soprattutto se riuscirete a coinvolgere chi vi sta accanto. In amore lasciate spazio anche alla vulnerabilità: mostrare un lato più tenero vi renderà ancora più affascinanti.

VERGINE

Cari Vergine, un problema pratico può trovare una soluzione attraverso una strada che non avevate preso in considerazione. La vostra capacità di analizzare sarà utile, ma questa volta sarà altrettanto importante avere il coraggio di sperimentare. Sul lavoro una modifica nell’organizzazione può rendere tutto più efficiente. In amore cercate di non attribuire significati nascosti a ogni parola: la semplicità vi farà stare meglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 OTTOBRE 2026, SECONDO PAOLO FOX 

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: un problema pratico può trovare una soluzione attraverso una strada che non avevate preso in considerazione.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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