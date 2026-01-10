Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 11 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 11 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, eleganza e diplomazia vi salvano sempre. Amore in bilico? Decidete voi il ritmo. Lavoro ok se smettete di accontentare tutti. Avete voglia di fare, dire, conquistare tutto e subito. Attenzione però: non tutti tengono il vostro ritmo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 11 gennaio 2026), profondi, sensuali, pericolosamente affascinanti. In amore tutto o niente. Per quanto riguarda il lavoro, fiutate le mosse giuste prima degli altri. Emotivi sì, ma con stile.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete bisogno di spazio, stimoli, novità. Amore libero ma sincero, lavoro creativo se non vi sentite in gabbia. Volete protezione e conferme, ma anche sentirvi desiderati. Bene la famiglia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete molto ambiziosi. In amore sembrate freddi, ma non lo siete così tanto… Per quanto riguarda il lavoro, momento nì: carriera in salita. Analizzate tutto, ma stavolta lasciate parlare l’istinto.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 11 gennaio 2026), carisma alle stelle nel corso delle prossime ore. Tutti vi guardano, qualcuno vi invidia. In amore volete essere scelti ogni giorno, nel lavoro guidate voi.

PESCI

Cari Pesci, analizzate tutto, ma stavolta lasciate parlare l’istinto. In amore meno controllo, più pelle. Per quanto riguarda il lavoro, siete indispensabili, anche se fate finta di niente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: carisma alle stelle. Tutti vi guardano, qualcuno vi invidia.