Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 11 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 11 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete una grande voglia di fare, dire, conquistare tutto e subito. Attenzione però: non tutti tengono il vostro ritmo. In amore siete hot ma impulsivi. Per quanto riguarda il lavoro, vincete se imparate a contare fino a tre prima di parlare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 11 gennaio 2026), stabilità cercasi, ma senza rinunciare al piacere. Calma e sangue freddo. Amore sensuale, cene lente, messaggi che profumano di “resta”. Soldi e lavoro migliorano se smettete di rimandare.

GEMELLI

Cari Gemelli, testa veloce, cuore curioso. In amore serve chiarezza, nel lavoro una sola priorità (almeno per oggi). Avete bisogno di spazio, stimoli, novità. Amore libero ma sincero, lavoro creativo se non vi sentite in gabbia.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore sarete emotivi, ma con stile. Volete protezione e conferme, ma anche sentirvi desiderati da chi vi sta intorno. Bene la famiglia, meglio ancora se mettete confini chiari. Ambizioso, silenzioso, letale. In amore sembrate freddi ma siete profondissimi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 11 gennaio 2026), carisma alle stelle nel corso delle prossime ore. Tutti ti guardano, qualcuno vi invidia. In amore volete essere scelti ogni giorno, nel lavoro guidate voi (anche quando dite di no).

VERGINE

Cari Vergine, analizzate tutto, ma stavolta lasciate parlare l’istinto. In amore meno controllo, più pelle. Per quanto riguarda il lavoro, siete indispensabili, anche se fate finta di niente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: carisma alle stelle. Tutti vi guardano, qualcuno vi invidia.