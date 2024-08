Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 11 agosto 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 11 agosto 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo momento dell’anno (agosto 2024) avete bisogno di novità in amore. Coraggio: serve un po’ di fiducia in voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, si riparte alla grande. Alcuni vorrebbero cambiare la mansione. Servirà pazienza. Molta pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 11 agosto 2024), alcuni di voi potrebbero riconciliarsi con il partner dopo un litigio che magari non è stato così forte… Luna che porta intuizioni importanti nel corso delle prossime ore. Assecondatele, state all’erta, guardatevi intorno. Effetto rinvigorente sull’amore. Inizia un nuovo progetto lavorativo. Coraggio!

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non dovete avventurarvi in situazioni che non sapete come andranno a finire… Non è il momento di correre dei rischi, specie quelli inutili. Luna favorevole nel corso delle prossime ore ma ci saranno delle difficoltà da superare agevolmente e tranquillamente. Attenzione all’aspetto economico: bisogna minimizzare le uscite in questo momento…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il consiglio è quello di non mettere troppa carne al fuoco. Una persona potrebbe farvi arrabbiare nel corso delle prossime ore. Il fine settimana che state vivendo dovrebbe portarvi consiglio. Luna che diventa favorevole in amore, favoriti anche gli incontri.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 11 agosto 2024), alcuni di voi sono alla ricerca del grande amore. Di una storia che lasci il segno in positivo… Favorito chi ama i cambiamenti. Non disperate. Servirà cautela nel rapporto con gli altri.

PESCI

Cari Pesci, troppo stress in amore durante questo mese estivo. Non siete così felici di questo… Preoccupazioni per i figli e la casa. C’è molto da fare sul lavoro. Luna favorevole in amore. Gioie e dolori. Calma e sangue freddo vi torneranno utili.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: alcuni di voi potrebbero riconciliarsi con il partner. Luna che porta intuizioni importanti.