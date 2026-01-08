Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 9 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 9 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo un periodo che vi chiede coraggio e chiarezza. Le stelle parlano di scelte da affrontare, soprattutto sul piano pratico: lavoro, decisioni economiche, direzioni da cambiare. Non tutto è immediato, ma ciò che parte ora può diventare molto forte nel tempo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 9 gennaio 2026), state vivendo una fase di ricostruzione lenta ma solida. Non amate i cambiamenti improvvisi, ma il cielo vi invita a rivedere alcune certezze. Per quanto riguarda il lavoro, il momento chiede pazienza: i risultati arrivano, ma solo se smetti di dubitare di voi stessi. In amore, chi è in coppia cerca stabilità e conferme.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mente corre veloce e le idee non mancano di certo. È il momento giusto per comunicare, proporre, muovervi. Per quanto riguarda il lavoro, il momento favorisce chi osa, chi cambia strada o sperimenta qualcosa di nuovo. In amore, siete affascinanti ma un po’ incostanti: attenzione a non promettere più di quanto potete mantenere.

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo una fase di profonda sensibilità, ma anche di forza interiore. Le stelle parlano di guarigione emotiva: qualcosa che vi ha fatto soffrire inizia finalmente a perdere potere su di voi. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate le vostre capacità: qualcuno vi osserva con interesse.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 9 gennaio 2026), è tempo di rimettersi al centro della scena con maggiore consapevolezza. Il cielo vi spinge a dimostrare il vostro valore: vince chi sa guidare, non chi impone. In amore, passione alta, ma attenzione all’orgoglio.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di analisi e riorganizzazione. Siete molto lucidi. Le stelle consigliano di fidarvi un po’ di più del vostro intuito. Per quanto riguarda il lavoro, piccoli cambiamenti portano grandi benefici. C’è bisogno di rassicurazioni in amore: parlate apertamente, senza paura di sembrare vulnerabili.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: periodo di analisi e riorganizzazione.