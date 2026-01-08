Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 9 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 9 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo un periodo di scelte importanti, soprattutto nei rapporti. Chiarezza è la parola chiave. Il lavoro favorisce collaborazioni e accordi, ma solo se sono equi. In amore, chi è in coppia deve ritrovare equilibrio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 9 gennaio 2026), questa per voi è una fase di trasformazione profonda. State cambiando pelle e non è semplice. Le stelle parlano di fine e rinascita, soprattutto sul piano emotivo e lavorativo. In amore, intensità altissima.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, periodo di espansione e visione per molti di voi. Avete voglia di guardare lontano, viaggiare, imparare, cambiare prospettiva. Per quanto riguarda il lavoro, sono favoriti coloro che hanno contatti con l’estero o progetti a lungo termine.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non tutto è semplice, ma la vostra determinazione viene premiata. Per quanto riguarda il lavoro, responsabilità importanti; in amore, c’è bisogno di più presenza emotiva. Chi è single potrebbe sorprendersi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 9 gennaio 2026), periodo di innovazione e rottura degli schemi. Siete pronti a cambiare ciò che non vi rappresenta più. Capitolo lavoro: bene le idee originali e i progetti fuori dal comune. In amore, bisogno di autenticità.

PESCI

Cari Pesci, state vivendo una fase di grande intuizione e sensibilità. Le stelle vi rendono più empatici e creativi. Ottimo momento per attività artistiche o spirituali. In amore, romanticismo alto, ma attenzione alle illusioni. Il lavoro chiede concretezza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: una fase di grande intuizione e sensibilità.