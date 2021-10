Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 8 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 8 ottobre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, periodo ottimo per incontrare nuove persone e costruire insieme qualcosa di speciale, sia in amore che nelle amicizie. In generale il fine settimana si rivelerà non poco intrigante. Sul lavoro è un periodo complesso, nel quale siete particolarmente stanchi, e non sarà facile sopportare tutto questo stress.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 8 ottobre 2021), si prevede una giornata sottotono e di riflessione per le coppie, specie quelle di lunga data. Sul lavoro con calma potete recuperare dopo un periodo complesso e far ripartire progetti che si erano interrotti. Ci sono tutte le possibilità per rimediare.

GEMELLI

Cari Gemelli, se una storia non va bene, in questo periodo andrà ancora peggio. In particolare nella giornata di domenica potreste venire travolti da una polemica molto accesa. Voi siete tipi pacati e non amate molto le discussioni, per cui ci rimarrete male. La stanchezza sul lavoro comincia a farsi sentire.

CANCRO

Cari Cancro, se avete vissuto momenti di forte discussione con il partner, cercate di chiarirvi e trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Potete facilmente recuperare il rapporto. Sul lavoro lasciate perdere rancori e screzi del passato e guardate al futuro con ottimismo. I vostri piani stanno per realizzarsi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 8 ottobre 2021), giornata nella quale qualcuno o qualcosa potrebbe facilmente infastidirvi. Anche in amore possono esserci discussioni e litigi. Sul lavoro possibili discussioni con colleghi e superiori, a volta bisogna saper tenere a bada la lingua.

VERGINE

Cari Vergine, le coppie che hanno vissuto una forte crisi potranno finalmente chiarirsi e riappacificarsi. Sul lavoro dovete recuperare e rimettere in moto un progetto che avete accantonato. Potete anche ricucire un rapporto con una persona speciale con la quale avete litigato, mettete da parte l’orgoglio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 8 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: possibilità di recupero sia in amore che sul lavoro.

