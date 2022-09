Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 30 settembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 30 settembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, cercate di mantenere la calma, perché non tutto va secondo i piani. Nel recente passato infatti ci sono state parecchie discussioni e litigi, ma ora ripartite alla grande. Sul lavoro, Giove e Marte sono dalla vostra parte: andate dritti per la vostra strada, anche se gli invidiosi non mancano.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 30 settembre 2022), venite da giorni assolutamente pesanti e stressanti. Cercate di recuperare e andare avanti, senza polemiche. Sono in arrivo grandi novità, specie sul lavoro: il cielo infatti prenderà una bella piega e tornerà a sorridervi.

GEMELLI

Cari Gemelli, con questa Luna in opposizione le cose non vanno al meglio. In amore dovete cercare di mantenere la calma. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro, dal 10 ottobre arriveranno belle novità: continuate così e non rimarrete delusi.

CANCRO

Cari Cancro, questo è un mese di verifica e dubbi in amore. Avete avuto forti litigi e discussioni e rischiate di perdere facilmente la pazienza. Sul lavoro state dando il massimo ma non ottenete i frutti sperati. Come se date tanto ma raccogliete poco.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 30 settembre 2022), l’amore vince sempre. Sta a voi capire se siete soddisfatti di quello che avete. Volete continuare una storia o è meglio chiuderla e voltare pagina? Riflettete bene sul da farsi. Siate più comprensivi con chi vi circonda.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, il cielo finalmente vi sorride. Le stelle sono dalla vostra parte e i nuovi incontri sono favoriti. Specie chi è single da tempo può incontrare nuovamente l’anima gemella. Sul lavoro, vi toccherà fare una scelta importante per il futuro: valutate prima bene pro e contro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: con queste stelle favorevoli potete ripartire alla grande in amore.