Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 30 ottobre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, venerdì 30 ottobre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 30 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, la Luna è nel vostro segno zodiacale e quella di domani – 30 ottobre 2020 – sarà una giornata di recupero. Sul fronte del lavoro, Mercurio è in opposizione: discussioni in arrivo per motivi di lavoro, soldi o famiglia.

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 30 ottobre 2020 -, non sottovalutate quello che vi accadrà da qui a novembre. Per quanto riguarda il lavoro, si prospettano giornate positive. È arrivato il momento di fare delle scelte: affrontale con responsabilità e serenità.

GEMELLI

Cari Gemelli, basta ansie: il cielo torna sereno. Magari potreste anche vivere una bella storia d’amore che tanto state cercando. Sul fronte del lavoro, tante novità in arrivo: programmate tutto nei minimi dettagli e godetevele.

CANCRO

Cari Cancro, gli ultimi due giorni sono stati difficili, ma non temete: nelle prossime ore tornerà la serenità. Sul fronte del lavoro, periodo ottimo. Da dicembre sarà possibile riprendere un progetto importante che avete in testa o abbozzato.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, fate attenzione e siate prudenti con i nati sotto il segno dello Scorpione e dell’Acquario. Quella di domani sarà una giornata in cui potreste vivere qualche tensione di troppo. Sul fronte del lavoro, fate attenzione a non fare brutte figure. Fatevi aiutare da un esperto se avete da sbrigare questioni legali o finanziarie.

VERGINE

Cari Vergine, se ci sono stati contrasti in amore, affrontateli già nella giornata di domani. Per quanto riguarda il lavoro, non sottovalutate i tuoi antagonisti che vi circondano. Teneteli d’occhio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 30 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Cancro: dopo giorni difficili, torna il sereno. Ottime notizie sul fronte del lavoro da qui a dicembre.

