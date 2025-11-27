Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 28 novembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 28 novembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quella di domani sarà una giornata dinamica: in queste ore sentite che alcune situazioni finalmente si muovono nella direzione giusta. Per quanto riguarda il lavoro, c’è più chiarezza e potresti ricevere una conferma che aspettavi da tempo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 28 novembre 2025), la stabilità per voi è fondamentale. Potreste sentirne ancora più il bisogno. Ci sono questioni economiche o pratiche da mettere in ordine, ma nulla che non si possa gestire con calma. In amore cresce il desiderio di sicurezza.

GEMELLI

Cari Gemelli, curiosità alle stelle anche in queste ore di fine mese! Quella di domani sarà una giornata in cui potrete fare incontri interessanti, anche casuali, che potrebbero trasformarsi in collaborazioni. In amore siete più leggeri e comunicativi.

CANCRO

Cari Cancro, sensibilità potenziata in queste ore: potete vivere piccoli momenti di nostalgia, ma anche intuizioni preziose. Per quanto riguarda il lavoro, servono pazienza e metodo, mentre in amore torna la voglia di coccole e di vicinanza. Non chiudetevi: chi vi vuole bene c’è.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 28 novembre 2025), bella energia, soprattutto nelle relazioni sociali. In queste ore avete fascino e capacità di convincere: sfruttate la giornata per parlare, chiedere, proporre. In amore il cuore batte più forte!

VERGINE

Cari Vergine, giornata costruttiva, dedicata alla precisione e ai progetti che richiedono attenzione. Vi sentite più organizzati e questo vi permette di recuperare terreno in un settore che avete trascurato. In amore qualcuno apprezza la vostra affidabilità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: giornata si apre con un’energia vivace che vi spinge a prendere iniziative, anche piccole, ma significative.