Ultimo aggiornamento ore 11:09
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 28 novembre 2025

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 28 novembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 28 novembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in queste ore di fine mese torna una piacevole sensazione di armonia interiore, quasi un allineamento tra ciò che pensate e ciò che sentite. Non è il caso di affrettare decisioni: le risposte giuste stanno maturando e arriveranno senza forzature. In amore si avverte un recupero dopo giorni un po’ disordinati.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 28 novembre 2025), giornata dalle sfumature intense, come amate voi. Qualcosa si muove sotto traccia: una parola lasciata in sospeso, una conversazione attesa da tempo, un’intuizione che vi guida nella direzione giusta. Capitolo lavoro: le trattative vanno affrontate con lucidità.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di aria nuova, movimento, cambiamenti. La giornata si presta a nuove idee o a piccoli spostamenti che vi ricaricano. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe arrivare una notizia incoraggiante. In amore brillano spontaneità e simpatia.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, determinazione e lucidità procedono di pari passo. Potete mettere un punto fermo a una questione che trascini da tempo o avviare un progetto concreto. La giornata è favorevole anche per occuparsi di aspetti finanziari o burocratici.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 28 novembre 2025), creatività in primo piano. Le idee arrivano fluide e spesso fuori dagli schemi. È una giornata che ispira contatti, scambi, conversazioni stimolanti. In amore si avverte un po’ di irrequietezza.

PESCI

Cari Pesci, la sensibilità sfuma verso il romantico e il sognante, ma senza perdere il contatto con la realtà. Per quanto riguarda il lavoro, serve concretezza, ma la vostra intuizione vi suggerisce la strada giusta. In amore ritroverete dolcezza e complicità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 NOVEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: creatività in primo piano. Le idee arrivano fluide e spesso fuori dagli schemi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca