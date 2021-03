Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 26 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 26 marzo 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in questo periodo vi sconsigliamo i ritorni di fiamma. Come si suol dire, le minestre riscaldate non funzionano. Dovete mettere da parte il passato e voltare pagina, guardando avanti. Sul lavoro aspettate qualche giorno prima di firmare accordi o prendere impegni importanti. Non tira una buona aria.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, ci sono ottime prospettive sul fronte sentimentale, soprattutto per chi è single da tempo. Bene i rapporti con i Capricorno. In arrivo notizie inaspettate e piacevoli. Sul lavoro potete risolvere problemi che vanno avanti da troppo tempo. Siate fiduciosi.

GEMELLI

Cari Gemelli, durante la giornata di domani sarete parecchio agitati. Mantenete la calma, anche perché presto potrebbe aprirsi un periodo molto piacevole e ricco di novità. Al momento però la Luna è contraria, per cui attendete qualche giorno prima di prendere decisioni importanti. Dissidi nel weekend, anche se Giove e Saturno sono favorevoli.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci sono dubbi da risolvere e questioni da chiarire, soprattutto con Ariete e Capricorno. In amore chi è reduce da una rottura è giù di morale e non ha voglia di impegnarsi di nuovo. Sul lavoro siete stanchi delle solite mansioni e vorreste qualcosa di meglio: iniziate a cercare.

LEONE

Cari Leone, per fortuna tanti dei problemi nati nelle ultime settimane si stanno risolvendo. In amore continua un periodo di grande incertezza. Nel lavoro continuate a sentirvi insoddisfatti di ciò che fate: provate tanta fatica a concentrarvi e non riuscite a dare il massimo. Provate a prendervi qualche giorno di ferie oppure a cambiare aria.

VERGINE

Cari Vergne, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (26 marzo), vivrete 48 ore molto importanti e potete finalmente avvicinarvi a qualcuno che vi interessa. Fatevi avanti senza timore, d’altronde cosa avete da perdere? Attenzione al portafogli: avete avuto troppe spese ultimamente, ma pian piano recupererete se saprete amministrare bene le vostre finanze.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: bene l’amore per chi è single da tempo.

