Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 23 dicembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 23 dicembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in questi giorni siete un po’ spenti in amore. C’è una persona lontana che amate, ma temete di non riuscire a conquistarla. Per quanto riguarda il lavoro, Giove sarà dalla vostra parte. Prendetevi un periodo di pausa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 23 dicembre 2022), Venere e Mercurio sono dalla vostra parte: possono ripartire tutti i progetti che ultimamente erano in stand-by. Le stelle proteggono i single, gli incontri saranno speciali. Lavoro? Se non siete contenti, cambiate aria.

GEMELLI

Cari Gemelli, finalmente potete guardare al futuro con ottimismo. Forse c’è una persona che vi piace ma la lontananza potrebbe non aiutare affatto. Ne vale davvero la pena? Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno vi ha fatto un torto e siete un po’ giù di morale. Ma non temete: il 2023 sarà il vostro anno.

CANCRO

Cari Cancro, vi state abituando ad essere single. In fondo stare soli non è poi così male… Forse vi basta qualche avventura occasionale o forse no. Sta a voi capirlo… Per quanto riguarda il lavoro, siete stanchi e ci sono progetti impegnativi che non decollano.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 23 dicembre 2022), Giove vi dirà da che parte state andando. I sentimenti non sono al top in questi giorni pre-natalizi. Attenzione ai rapporti con i nati sotto il segno del Cancro e dell’Ariete.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, l’amore è in netta fase di recupero. Le ultime settimane sono state caratterizzate da momenti difficili, ma ora tutto si aggiusterà. Lasciatevi andare alla passione. Dedicate tempo e amore al partner. Per quanto riguarda il lavoro, i pianeti sono dalla vostra parte, sarete molto produttivi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: amore in grande recupero. Bene anche il lavoro.