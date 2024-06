Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 21 giugno 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 21 giugno 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in giornate come questa di fine giugno tutto sembra essere più complicato di quello che è in realtà. Tutta colpa di alcune opposizioni planetarie. Bisognerà avere un po’ di pazienza per qualche giorno aspettando che passi questo periodo un po’ complicato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 21 giugno 2024), provenite da un periodo in cui vi siete liberati da qualche peso superfluo che gravava sulla vostra vita. Vi aspetta ancora qualche giornata conflittuale, anche se il peggio è ormai alle spalle. Le giornate di sabato e domenica saranno molto attive sotto tanti punti di vista.

GEMELLI

Cari Gemelli, da domani, venerdì 21 giugno 2024, anche la Luna non sarà più opposta e questo vi aiuterà a ritrovare un buon rapporto con voi stessi e con gli altri. Non siete più disposti ad accettare situazioni in bilico, perchè siete alla ricerca di nuove certezze.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna opposta vi invita a chiudere tutte quelle situazioni in sospeso che si trascinano da molto tempo. La seconda parte di giugno sarà decisamene molto più interessante rispetto alla prima parte in cui avete vissuto qualche piccolo problema personale. La vostra spontaneità sarà molto apprezzata da coloro che vivono accanto a voi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 20 giugno 2024), la seconda parte dell’anno prevede sviluppi molto interessanti. Avete un forte desiderio di progettare cose nuove e di intraprendere nuove strade anche a livello lavorativo. Ciò che conta è solo seguire il vostro istinto e assecondare i vostri desideri senza farvi condizionare dagli altri.

VERGINE

Cari Vergine, i problemi d’amore non si possono risolvere usando soltanto la logica, spazio al cuore! Dovrete cercare di affrontarli cercando di capire cosa volete realmente e quale futuro volete costruire. Mente fredda e cuore caldo. Ultimamente siete stati molto razionali nelle vostre scelte e non avete accettato più situazioni che non vi andavano bene.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: la seconda parte dell’anno prevede sviluppi molto interessanti.