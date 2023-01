Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 20 gennaio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 20 gennaio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in questa giornata avete un gran bisogno di prendervi del tempo per stare da soli e riflettere sulle prossime decisioni da prendere in amore. Sul lavoro potreste sentirvi bocciato qualche nuovo progetto ma ci vuole pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 gennaio 2023), se avete qualcosa da dire al partner fatelo nelle ore pomeridiane perché la mattinata non sarà proprio al top. Sul lavoro chiaritevi con i colleghi ma già dal fine settimana andrà meglio.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarà marzo il mese dell’amore e più ci avviciniamo più inizia il buon influsso dei pianeti per i sentimenti. Sul lavoro questo è un momento di revisione.

CANCRO

Cari Cancro, arriva un bel recupero psicofisico in questa giornata per quanto riguarda la sfera personale. Godetevi la tranquillità senza cadere in inutili discussioni. Sul lavoro arrivano belle opportunità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 20 gennaio 2023), dovreste avere un po’ più di attenzione nei vostri confronti in questa giornata. Per quanto riguarda il lavoro, forse è meglio prendersi una pausa.

VERGINE

Cari Vergine, che bella questa giornata per l’amore con la luna che entra nel vostro segno. Sul lavoro il cielo è dalla vostra parte quindi arrivano incontri molto fruttuosi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: con la Luna nel segno potete togliervi belle soddisfazioni.