Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 18 novembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 18 novembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore basta sprecare tempo, dovete andare avanti e avvicinarvi alle persone che vorrebbero stare con voi. Per quanto riguarda il lavoro, le opportunità ci sono, ma attenzione alle insicurezze: dovete andare avanti!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 18 novembre 2022), in amore c’è qualche difficoltà, ma se è finito un rapporto dovete andare avanti e guardare al futuro. Voltate pagina. Per quanto riguarda il lavoro, occhio alle discussioni: meglio mantenere la calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete bisogno di evadere un po’, siete stanchi della solita routine. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di trovare un accordo, anche se con i nati sotto il segno del Cancro, Ariete o Capricorno sarà difficile. Molto difficile…

CANCRO

Cari Cancro, bene l’amore, soprattutto nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il lavoro, le occasioni ci sono: è arrivato il momento di ripartire con energia!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 18 novembre 2022), bene l’amore, nel fine settimana potreste fare una bella scoperta. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione alla questione finanziaria: avete veramente tanti pensieri e molte responsabilità!

VERGINE

Cari Vergine, nel corso delle prossime ore qualcuno busserà alla vostra porta, ma voi dovrete fare una selezione in amore e dedicare il vostro tempo solo a chi merita. Per quanto riguarda il lavoro, un po’ di dubbi ci sono. L’organizzazione non sarà il vostro forte durante questo mese di novembre.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: bene l’amore. Lavoro? Le occasioni ci sono: è arrivato il momento di ripartire con energia.