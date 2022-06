Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 1 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 1 luglio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la giornata partirà bene, se vi interessa una persona non esitate a farvi avanti! Per quanto riguarda il lavoro, non sono da escludere contatti con altre città, favorite le collaborazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 1 luglio 2022), in amore potreste vivere delle belle emozioni grazie al bell’aspetto di Venere, cercate di lasciarvi andare. Per quanto riguarda il lavoro, la stanchezza si farà sentire ma alla fine sarete vincitori.

GEMELLI

Cari Gemelli, bel cielo per i sentimenti, le coppie di lunga data potrebbero decidere di legalizzare un’unione. Per quanto riguarda il lavoro, dovete fare il punto della situazione e capire quali sono le vostre priorità.

CANCRO

Cari Cancro, in amore potrebbero esserci dei piccoli attriti, non alimentate polemiche inutili. Per quanto riguarda il lavoro, se da poco avete cambiato attività dovete cercare di fare mente locale sulle vostre reali esigenze.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 1 luglio 2022), se avete conosciuto una persona carina, queste sono giornate propizie per mantenere i contatti. Per quanto riguarda il lavoro, non escludete cambiamenti, avete voglia di mettervi in gioco.

VERGINE

Cari Vergine, approfittate del fine settimana per organizzare qualcosa di bello con il partner, avete bisogno di un po’ di relax. Per quanto riguarda il lavoro, gioco di diplomazia da applicare: non potete sempre dire tutto quello che pensate…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: bene l’amore, lasciatevi andare. Lavoro? Stanchi sì, ma felici.