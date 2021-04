Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 3 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 3 aprile 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quella di domani sarà una giornata positiva, la Luna è favorevole: è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle le discussioni con il partner. Cercate di chiarirvi e ritrovare serenità. Per quanto riguarda il lavoro provate a guardare avanti per determinare il vostro futuro. Coraggio, saranno mesi determinanti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, questa per voi sarà una giornata piuttosto sottotono: la Luna dissonante potrebbe portare qualche piccola incomprensione in amore. Parlate con il partner e chiaritevi. Sul lavoro potrebbe esserci qualche intralcio a causa di Marte e Saturno domani dissonanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si preannuncia una giornata positiva grazie all’arrivo di Venere nel vostro segno, ci sono delle buone opportunità in arrivo, approfittate di questo periodo per portare avanti le vostre idee. Questo vale sia nel lavoro che in amore. Se ci sono state discussioni e tensioni, cercate di chiarirvi.

CANCRO

Cari Cancro, per voi si prospetta una giornata positiva, questo è un periodo di recupero rispetto al passato. Le storie d’amore che nascono adesso hanno buone prospettive. Dovete crederci e mostrarvi per quello che realmente siete, senza costruzioni. Sarete più attivi e positivi, anche sul lavoro. Portate avanti i vostri progetti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, Venere torna positiva e la Luna è nel vostro segno: la giornata si presenta bene, ma cercate di non voler fare troppo, potreste innervosirvi. Mantenete dunque la calma in modo da godervi una Pasqua serena, soprattutto nei rapporti con il partner.

VERGINE

Cari Vergine, c’è un po’ di nervosismo in amore, cercate di essere più pazienti. Le cose miglioreranno presto, ma ora dovete avere pazienza. Sul lavoro dovete pensare a un progetto, ma servono parecchi soldi: cercate di riflettere bene. Se possibile chiedete un prestito a una persona fidata o a una banca.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: per voi si prospetta una giornata positiva. Vi sentirete più attivi e positivi rispetto agli ultimi giorni.

