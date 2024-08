Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 24 agosto 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 24 agosto 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, non ti manca l’autostima, soprattutto nella prima metà della giornata. Sul lavoro devi contare sulle tue forze per raggiungere i tuoi obiettivi. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche. Piano piano tutto si aggiusta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 24 agosto 2024), ti senti stanco, vorresti solo rilassarti sul divano. La famiglia ti porta via molte energie. Sul lavoro i tuoi colleghi ti invidiano. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche.

GEMELLI

Cari Gemelli, vuoi cambiare qualcosa nella tua vita, oggi è un giorno importante. Incontri interessanti in amore. Al lavoro dovrai prendere una decisione ardua. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

CANCRO

Cari Cancro, sei un po’ sottotono con i sentimenti, soprattutto questa sera. Non disperare, a lavoro avrete tanta energia. Bel cielo per chi vuole innamorarsi, ma anche cogliere l’occasione di fare incontri speciali anche in vista del fine settimana. Forse ti sono, per così dire, “cadute le braccia” di fronte a certe situazioni che veramente avrebbero scoraggiato chiunque. Giove nel segno rimette in gioco: quindi non bisogna avere paura di lanciarsi in nuove opportunità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 24 agosto 2024), trascorrerai una romantica serata con il vostro partner. Sul lavoro risparmia le forze, ti serve una pausa. Bisogna cercare soluzioni nell’ambito del lavoro, soprattutto se intendi avere una conferma. Ad ogni modo sono favoriti i nuovi programmi.

VERGINE

Cari Vergine, pensi costantemente alla famiglia, ma ogni tanto è bene pensare anche a te per vivere con più leggerezza. Dovrai prendere scelte importanti sul lavoro. Bel cielo per chi vuole innamorarsi, ma anche cogliere l’occasione di fare incontri speciali anche in vista del fine settimana.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: ottime novità, specie in amore.