Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 23 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 23 gennaio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, domani Venere sarà contraria ma questo non vuol dire che l’amore non ci sarà. Per quanto riguarda il lavoro, dopo un periodo di pausa, le cose si rimetteranno in moto, anche grazie a parenti e amici. Migliora anche la forma fisica.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (23 gennaio), il fine settimana promette bene. Per quanto riguarda il lavoro, sembra che manchino certezze, ma non si esclude l’arrivo di novità, anche importanti. Tanta energia dal punto di vista fisico.

GEMELLI

Cari Gemelli, domani Luna, Sole e Mercurio saranno favorevoli: una bella situazione astrologica che farà crescere la voglia di agire e fare progetti. Per quanto riguarda il lavoro, Giove aiuta. Qualcuno ha vissuto un cambiamento anche se le tensioni familiari sono sempre in agguato.

CANCRO

Cari Cancro, domani (sabato 23 gennaio 2021) evitate le polemiche inutili, buona la situazione sul lavoro anche se alcune scelte andrebbero posticipate. Pensate al vostro benessere: un po’ di relax non guasterebbe…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in caso di discussioni, puntate sulla diplomazia. A livello lavorativo sarete stanchi: non sono in discussione le vostre doti ma qualcuno ha cercato di darvi delle colpe e voi non amate le ingiustizie…

VERGINE

Cari Vergine, domani (23 gennaio) vorrete vivere le relazioni a tutto tondo mostrando i vostri lati migliori. Per quanto riguarda il lavoro, godrete di una buona capacità comunicativa che vi permetterà di risolvere i problemi.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: prevista una bella situazione astrologica che farà crescere la voglia di agire e fare progetti.

