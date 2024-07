Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 20 luglio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 20 luglio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, vi attende un sabato piuttosto efficace. Fine settimana interessante per quelli che vogliono rilanciare una sfida e vivere nuove e piacevoli sensazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 20 luglio 2024), questo fine settimana andrebbe dedicato all’amore. Siete persone che hanno bisogno di avere i propri spazi di riflessione ma che poi sono anche pronti a dare tutto se stessi dal punto di vista sentimentale.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete la Luna in opposizione: non significa per forza che le cose debbano andare male, ma può indicare il fatto che c’è qualcosa su cui bisogna discutere.

CANCRO

Cari Cancro, quelle di domani e domenica saranno due giornate influenti. Il fatto di avere Venere nel segno non solo rappresenta una crescita ma può portare a qualche vantaggio in più.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 20 luglio 2024), le stelle di domani e domenica saranno importanti tanto che sarà possibile vincere una sfida d’amore o magari ritrovare un sentimento.

VERGINE

Cari Vergine, tutto quello che non funziona sarà evidenziato nella giornata di domenica. Nel corso delle prossime ore potreste essere proprio voi a sollevare il coperchio ad alzare il polverone. Volete vederci chiaro in alcune situazioni sia in amore e sia in lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: le stelle saranno importanti tanto che sarà possibile vincere una sfida d’amore.