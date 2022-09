Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 17 settembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 17 settembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete degli obiettivi chiari in testa ma vi sembra di tergiversare. Trovare la giusta via di mezzo risulterà più difficile del previsto, perché le aspettative sono alte. Forse non è il momento di fare il passo più lungo della gamba. Presto tutto migliorerà.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 17 settembre 2022), ci saranno forti emozioni da vivere il prima possibile. Non tutto sta andando per il verso giusto, ma presto migliorerete la vostra condizione. Non vedete l’ora di esprimere la vostra idea, ma forse è il caso di aspettare.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete paura di tradire un segreto o di ferire qualcuno parlando troppo o nelle cattive condizioni. Forse è il caso di attendere perché presto arriveranno momenti migliori. Insomma abbiate un po’ di pazienza e poi tutto migliorerà.

CANCRO

Cari Cancro, non avete bisogno di eccessi per dimostrare il vostro affetto a una persona speciale. Potete anche cercare di occultare la vostra attrazione e nascondere le vostre emozioni. Ma in fondo è sempre meglio essere se stessi e non nascondersi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 17 settembre 2022), vi sentite fiduciosi e nel complesso tutto sta andando per il verso giusto, anche se ci sarebbe ancora qualcosa da aggiustare. Ma è presto per cantar vittoria, qualcosa o qualcuno potrebbe ancora tradirvi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, le ultime giornate sono state piuttosto impegnative. Questo mese dovrebbe essere propizio per incrementare un po’ le vostre entrate. Ultimamente avete speso oltre il previsto. Evitate le uscite impreviste.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: finalmente potete recuperare e incrementare le entrate.