Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 16 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 16 maggio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 16 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, per la giornata di domai si prevedono buone notizie nelle relazioni grazie alla Luna che presto entrerà nel vostro segno. Mercurio e Venere sono favorevoli, bene i rapporti con gli altri: evitate le discussioni. Nel lavoro qualcosa si sblocca, finalmente.

TORO

Cari Toro, in amore ancora risentirete dei problemi che si sono presentati nel corso della settimana. Nel lavoro la vostra testardaggine vi sarà d’aiuto. Domani la stanchezza si farà sentire.

GEMELLI

Cari Gemelli, domani (16 maggio) sarete agitati, nervosi. Bisognarà stare particolarmente attenti ai soldi, le cose non stanno andando come vorreste ultimamente. Bene i progetti nuovi nel campo lavorativo.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani si potranno risanare rapporti incrinati da discussioni recenti: sia amore sia amicizia. Per chi lavora, ci saranno novità positive. Sarebbe il caso di muoversi di più…

LEONE

Leone, meglio in amore ora che la Luna non è più contraria. Riesci a risolvere alcuni problemi, ma alcune persone non sono dalla tua parte. Nel lavoro fai ciò che è importante.

VERGINE

Cari Vergine, domani in amore ci vuole cautela con la Luna opposta, le coppie potrebbero andare incontro a qualche problema. Sul lavoro ci sono dei ritardi di troppo…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Leone: ottime notizie sul fronte dell’amore. Lavoro? Non perdetevi in sciocchezze, pensate alle cose importanti.

