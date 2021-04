Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 1 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 1 maggio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, a partire dal 9 maggio Venere sarà nel vostro segno. Previsti degli incontri molto positivi in questo mese. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di evitare le polemiche, potreste ottenere delle risposte se in passato avete avanzato delle richieste.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, Venere e Mercurio sono nel vostro segno: momento delicato per l’amore. Capitolo lavoro: riceverete una bella sorpresa, forse anche una conferma.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere sarà nel vostro segno a partire dal 10 maggio: l’amore è favorito. Per quanto riguarda il lavoro, l’importante è parlare solo se necessario, non accumulate tutto…

CANCRO

Cari Cancro, il mese di maggio sarà molto importante per l’amore: Giove entrerà nel vostro segno. Per quanto riguarda il lavoro, entro la fine del mese concluderete un accordo importante. Rimboccatevi le maniche.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di domani, i primi giorni di maggio non aiutano l’amore. Forse sarete troppo stanchi o arrabbiati. Nel lavoro sarà possibile ricevere una bella notizia anche se ultimamente non vi siete sentiti apprezzati abbastanza.

VERGINE

Cari Vergine, qualsiasi cosa voi dobbiate dire o fare cercate di affrontarla con calma. Maggio è un mese che farà bisticciare anche le coppie più forti. Per quanto riguarda il lavoro, non avreste voglia di cambiamenti ma con voi nulla è certo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 1 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: inizia un mese veramente importante per l’amore.

