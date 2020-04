Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 29 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 29 aprile 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 29 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Caro Ariete, rimanda al prossimo futuro le cose importanti, domani ci sarà ancora troppo nervosismo. Venere influisce positivamente sull’amore, si può vivere qualcosa di bello. Nel lavoro non chiedere l’impossibile, cerca di accontentarti di ciò che hai. Almeno per ora.

TORO

Cari Toro, lasciatevi alle spalle chi non vi vuole e chi non vi prende in considerazione come vorreste. Marte è dissonante, la comunicazione è più importante che mai. Nel lavoro bisogna chiarire tutto ciò che non va. Bisogna farlo ora.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani bisognerà restare positivi, attenzione al nervosismo. Dovreste sfruttare questo periodo per fare nuove conoscenze. Nel lavoro meglio mantenere la calma.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cancro, la giornata di domani si concluderà con parecchia stanchezza. In amore le cose vanno bene, si recupera. Nel lavoro bisogna rimanere calmi e cercare di non agitarsi o innervosirsi, ma la cosa potrebbe risultare complicata.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Giornata positiva per i Leone, ma attenzine: evita di stancarti troppo. In amore hai la possibilità di superare una rottura, una delusione o una crisi vissuta: ci sono nuove emozioni alle porte. Voglia di cambiamento sul lavoro.

VERGINE

L’amore è complicato, quasi frustrante, per i Vergine. L’amore probabilmente c’è, ma renderlo possibile è difficile per qualche motivo. Venere contraria influisce su questo aspetto. Attesi miglioramenti invece sul piano lavorativo.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Leone: in amore potrete superare una rottura recente, ma attenzione a non affaticarvi troppo.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 29 aprile 2020 Oroscopo Branko oggi, martedì 28 aprile 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 28 aprile 2020