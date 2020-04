Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 29 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 29 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questa giornata bisogna sforzarsi per far funzionare le cose in amore. Se ci sono stati problemi, bisogna risolverli. Prestate poi attenzione alle finanze.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la Luna positiva giova all’amore. Avete bisogno di organizzazione per potervi godere tutto a pieno. Nel lavoro ci sono stati problemi e discussioni, ora bisogna impegnarsi per superarli.

SAGITTARIO

Sagittario, in amore potrebbero esserci problemi e discussioni, se si riesce a risolverli dipende dal partner. Nel lavoro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani Saturno accentuerà la voglia di cambiamento, assecondarla o non assecondarla?

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si prospetta una giornata in cui sentirete un po’ di ansia, di nervosismo. Ci sono un po’ di preoccupazioni. La Luna opposta crea piccoli fastidi. Sul lavoro avete voglia di cambiamento.

ACQUARIO

Acquario, domani bene l’amore, anche i cuori solitari potranno conoscere qualcuno ovviamente non di persona vista la quarantena in Italia… Bisogna fare attenzione agli sbalzi di umore. Nel lavoro cerchi di mantenere la calma, ma irritarsi durante questa giornata è quasi inevitabile.

PESCI

Infine veniamo ai Pesci: la Luna è favorevole ma questo non basta, in amore ancora qualche problema. Se sei solo, potresti fare incontri interessanti. Nel lavoro riceverai delle risposte, ma ci sarà molto da riflettere: prendere una decisione non sarà semplice.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: molto bene l’amore domani, ma attenzione agli sbalzi d’umore.

