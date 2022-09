Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 28 settembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 28 settembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, ora che la Luna non è più opposta potete togliervi belle soddisfazioni. Magari può essere un momento propizio per trovare l’anima gemella. Il periodo è all’insegna del recupero. Sul lavoro potete contare su Giove che vi aiuterà a portare avanti un progetto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 28 settembre 2022), la Luna è in opposizione e questo non è mai un buon segno. In amore c’è forte confusione e tanto stress. Sul lavoro, dovete essere sereni e tranquilli, almeno fino fine mese! Poi le cose miglioreranno.

GEMELLI

Cari Gemelli, ad ottobre sarete travolti dalla passione. Il partner sarà contento, se ne avete uno, perché passerete nottate intense e focose. Se invece siete single, potreste accontentarvi di una scappatella notturna con qualche amante occasionale. Sul lavoro dovete prendere decisioni delicate, confrontatevi con chi vi circonda.

CANCRO

Cari Cancro, in amore non siate frettolosi e rabbiosi. Pensate di più prima di agire. Sul lavoro non arrabbiatevi inutilmente. Rischiate di commettere gravi errori. Poi ve ne pentirete. La vostra arma migliore resta la calma. Mantenete la giusta lucidità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 28 settembre 2022), con questa Luna dissonante è facile innervosirsi e perdere la pazienza anche per piccole cose. Cercate di parlare di più ed essere diplomatici, specie in amore. Sul lavoro il recupero migliore arriverà il prossimo mese.

VERGINE

Cari Vergine, le cose vanno particolarmente bene in amore, soprattutto con i nati sotto il segno dello Scorpione. Sul lavoro potete pensare al futuro con maggiori certezze ed entusiasmo. Sul lavoro pensate maggiormente al futuro e cercate di migliorare la vostra condizione attraverso l’impegno.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 SETTEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: con questa Luna potete fare grandi cose.