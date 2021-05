Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 26 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 26 maggio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore potreste dichiararvi ad una persona che solletica il vostro interesse ma non sperate troppo in storie impossibili o ritorni di fiamma. Per quanto riguarda il lavoro, è importante analizzare la situazione, potreste ritrovare la fiducia perduta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna non sarà più opposta a questo vi renderà più forti. Per quanto riguarda il lavoro, prudenza negli investimenti vista la situazione economica in generale, con Giove dissonante sarà meglio farsi guidare da un esperto.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

GEMELLI

Cari Gemelli, con la Luna a favore anche le relazioni in crisi saranno più facili da gestire. Capitolo lavoro: valutate bene le nuove proposte senza sottovalutare l’ipotesi di qualche cambiamento importante.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CANCRO

Cari Cancro, Venere e Giove favorevoli da giugno, per questo le coppie di lunga data devono essere fiduciose. Lavoro? Probabile che durante la giornata di domani – 26 maggio 2021 – voi dobbiate fare la voce grossa per essere ascoltati.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in amore con persone del segno del Sagittario e della Bilancia è possibile fare progetti a lunga scadenza. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile che voi perdiate la pazienza, soprattutto se avrete a che fare con referenti che latitano…

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, la Luna dissonante vi invita alla cautela. Capitolo lavoro: è il momento di attendere. Le richieste che inoltrerete verranno soddisfatte nel medio-lungo periodo.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: bene l’amore. Lavoro? Valutate le proposte e i cambiamenti.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA