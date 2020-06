Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 24 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 24 giugno 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 24 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prospetta un periodo positivo per l’amore, ma attenzione a non esagerare… Alcuni cambiamenti sono in atto. Bene il lavoro, presto le cose miglioreranno e avrete nuove e interessanti opportunità.

TORO

Cari Toro, la Luna dissonante domani – 24 giugno – creerà qualche disagio in amore, specialmente con Acquario e Leone. Sul lavoro potrebbero esserci delle novità, ma bisognerà stare attenti alla parte legale e burocratica.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani per voi sarà un giornata interessante per l’amore. Siete concentrati sul presente, volete lasciarvi il passato alle spalle. Sul lavoro non potete ancora cambiare, anche se vorreste farlo…

CANCRO

Cari Cancro, per voi si prospettano giornate positive per l’amore. Fate le cose con calma, una scelta fatta potrebbe essere quella giusta. Concentratevi sui problemi e cercate di risolverli.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani cercate di mantenere la calma, di stare tranquilli. La Luna nel segno agita gli animi. Cercate di non essere troppo polemici con il mondo. Prendetevi il vostro tempo per portare a termine le cose. Senza fretta…

VERGINE

Cari Vergine, situazione complicata in amore: se qualcosa non va per il verso giusto, cercate di chiarire subito prima che le cose degenerino. Non avrete voglia di discutere o di avere problemi. Nuove opportunità finanziarie e lavorative in vista.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dell’Ariete: periodo positivo per l’amore, ma attenzione a non esagerare… Alcuni cambiamenti sono in atto. Bene il lavoro.

