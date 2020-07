Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 15 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 15 luglio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 15 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani per voi sarà una giornata di rivelazioni, capirete se una storia può proseguire oppure no. Nei prossimi giorni arriveranno forti emozioni, dovrete trovare la forza per poterle gestire al meglio. Occhio alle finanze, in questo periodo qualcosa di nuovo si muove nel campo professionale.

TORO

Cari Toro, quella di domani sarà una giornata impegnativa, dovrete affrontare diverse sfide, ma in amore il peggio è passato secondo il guru delle stelle e vi renderete finalmente conto che avete sprecato soltanto tempo finora a portarvi il muso, iniziate a guardare al futuro con un approccio più positivo.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle portano ottimi stimoli nel vostro segno secondo il guru delle stelle, nella giornata di domani riscoprirete una forte intesa con il Leone, potrebbe nascere qualcosa di importante. Nel campo professionale dovrete rivedere alcuni accorti, riuscirete a spuntare condizioni più vantaggiose.

CANCRO

Cari Cancro, l’amore procede a gonfie vele grazie alla Luna favorevole, potrebbe arrivare anche una bella proposta. Nel campo professionale la situazione si fa sempre più interessante, potrete mediare a vostro favore.

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox la Luna domani sarà contraria, quindi evitate di discutere troppo in amore, potrebbero esserci dei problemi all’orizzonte e non avete voglia di discutere in questo periodo. Nel campo professionale arrivano nuovi ostacoli da superare.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovreste approfittare della giornata di domani per parlare d’amore, siete provati sia nella mente che nel fisico, ma dovete evitare di rinunciare agli impegni che avete preso con gli altri, in particolare gli amici.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Cancro: la Luna favorevole vi mette nella condizione di poter accettare tutto, o quasi.

