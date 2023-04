Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 12 aprile 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 12 aprile 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il cielo di vi spinge a chiarimenti nella coppia quindi non rimandate le discussioni. D’altronde ora le vacanze sono finite ed è il caso di ripartire alla grande. Sul lavoro c’è un po’ di tensione nell’aria ma nulla di irrisolvibile. Diplomazia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 12 aprile 2023), con queste stelle torna finalmente la pace nella vita di coppia. Potete chiarirvi e ritrovare unione e passione. Cercate di vivere l’amore con più leggerezza. Per quanto riguarda il lavoro arrivano nuove opportunità.

GEMELLI

Cari Gemelli, potreste sentirvi lontani dalla persona amata ma niente paura, con il tempo le distanze si accorceranno. Ritroverete fiducia ed entusiasmo nel prossimo. Sul lavoro siete in una fase un po’ statica. Siete stanchi della solita routine e vorreste nuove opportunità di successo.

CANCRO

Cari Cancro, dovete fare una scelta in amore entro la fine del mese quindi iniziate a pensare bene a quello che desiderate. Sul lavoro arrivano nuove collaborazioni che saranno cruciali per il futuro. Magari potete ripartire alla grande come non vi capitava da tempo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 12 aprile 2023), tutte le nuove storie d’amore sono importanti ma anche le coppie stabili possono iniziare a fare progetti per il futuro. Sul lavoro bisogna agire.

VERGINE

Cari Vergine, bisogna stare attenti in amore perché Venere e Giove sono contrari. Sul lavoro non è un momento roseo e vi toccherà fare buon viso a cattivo gioco. Rimboccatevi le maniche e vedrete che tutto si aggiusterà prima del previsto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: le storie d’amore nate da poco vivono di luce propria e possono andare lontano.