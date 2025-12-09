Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:43
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 10 dicembre 2025

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 10 dicembre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 10 dicembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, settimana di ripresa ed energia crescente. Ti senti finalmente più deciso, pronto a dire ciò che pensi. In amore torna un po’ di passione, ma non pretendere tutto e subito. Sul lavoro, idee vincenti… basta non correre troppo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 10 dicembre 2025), un periodo di riflessione costruttiva. Sei più prudente del solito, ma questo ti permette di fare scelte sagge. Amore dolce ma lento: evita gelosie inutili. Bene i progetti professionali a lungo termine.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, settimana frizzante: torna la voglia di parlare, muoverti, creare. In amore è un cielo dinamico, con qualche sorpresa piacevole. Sul lavoro, nuove collaborazioni da valutare: ascolta l’istinto.

CANCRO

Cari Cancro, un po’ di emozioni altalenanti, ma anche tanta sensibilità che diventa forza. In amore puoi chiarire ciò che non andava. Sul lavoro, prudenza: non farti prendere dall’ansia dei risultati.

oroscopo paolo fox domani

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 10 dicembre 2025), finalmente ritrovi la tua grinta naturale. Sei al centro della scena e puoi ottenere conferme. In amore torna il gioco delle seduzioni. Sul lavoro, arriva un riconoscimento atteso: mantieni l’umiltà.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di riordino: vuoi sistemare tutto, dagli impegni ai sentimenti. In amore serve un po’ più di leggerezza. Professione: arrivano risposte importanti, ma non stressarti per i dettagli.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: periodo di riordino: vuoi sistemare tutto, dagli impegni ai sentimenti. In amore serve un po’ più di leggerezza.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 10 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 9 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 9 dicembre 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 10 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, martedì 9 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 9 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 9 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 9 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 9 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 8 dicembre 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dall’8 al 14 dicembre 2025) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 8 dicembre 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 8 dicembre 2025
Ricerca