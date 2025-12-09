Icona app
Ultimo aggiornamento ore 10:43
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 10 dicembre 2025

di Antonio Scali
Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 10 dicembre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 10 dicembre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il cielo è più equilibrato: torna una certa serenità emotiva. In amore qualcuno ti osserva da tempo. Sul lavoro stai costruendo bene: non sottovalutare le tue capacità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 10 dicembre 2025), sei in fase di trasformazione positiva. In amore potresti fare un passo importante o chiarire un dubbio. Nel lavoro sei rigoroso e intuitivo: sfrutta bene questo mix.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, momento ideale per ripartire con entusiasmo. In amore cresce il desiderio di autenticità. Professione: opportunità in arrivo, ma serve organizzazione. Evita spese impulsive. Settimana frizzante: torna la voglia di parlare, muoverti, creare.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX
CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornate intense, ma produttive. In amore non ami i giochi: vuoi certezze, e arrivano. Sul lavoro la tua determinazione paga: qualcuno nota il tuo impegno. Finalmente ritrovi la tua grinta naturale. Sei al centro della scena e puoi ottenere conferme. In amore torna il gioco delle seduzioni. Sul lavoro, arriva un riconoscimento atteso: mantieni l’umiltà.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 10 dicembre 2025), hai voglia di cambiare, liberarti, sperimentare. In amore sente chiara la necessità di rinnovamento. Nel lavoro idee geniali ma da concretizzare: non lasciare tutto a metà.

PESCI

Cari Pesci, periodo emotivo ma ispirato: torna la creatività. In amore apri il cuore, senza idealizzare troppo. Sul lavoro un progetto artistico o intuitivo può trovare spazio. Settimana di ripresa ed energia crescente. Ti senti finalmente più deciso, pronto a dire ciò che pensi. In amore torna un po’ di passione, ma non pretendere tutto e subito.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 DICEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: settimana frizzante: torna la voglia di parlare, muoverti, creare.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca