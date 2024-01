Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 9 gennaio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 9 gennaio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, c’è molta frenesia in questi giorni dell’anno, d’altronde tutto gennaio è un mese particolare, con ampia possibilità di agire senza limiti, valido anche per i sentimenti. Queste giornate invitano a fare il punto della situazione in ambito lavorativo. Novità in vista nei prossimi mesi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 9 gennaio 2024), volete fare sempre le cose con calma, non rischiate mai più del dovuto. Ma ultimamente, questa tendenza alla cautela sta diminuendo. State vivendo le giornate migliori di un periodo che trova protagonista anche l’amore. Attenzione, potrebbero esserci delle persone che vogliono farvi fare cose che non gradite.

GEMELLI

Cari Gemelli, le storie nate a gennaio non sembrano attendibili, ci sono problematiche da risolvere in casa, preoccupazioni per un familiare. Se in casa e nei rapporti con gli altri qualcosa non è stato chiarito, sarà possibile farlo a breve. Avete proprio bisogno di serenità. La giornata potrebbe essere stressante.

CANCRO

Cari Cancro, la parola d’ordine in questo periodo è prudenza! Qualsiasi cosa dobbiate affrontare in questa giornata, magari una discussione importante, cercate di stare sereni. Se ci sono problemi sul lavoro con altri, si devono risolvere prima di mercoledì, poi la Luna sarà in opposizione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 9 gennaio 2024), se avete una relazione, attenzione a promettere amore eterno. C’è un blocco interiore da superare. In questi giorni si muove qualcosa sul lavoro che, alla luce delle possibilità future, sarà estremamente importante. Incarichi, ordini, occasioni da cogliere al volo.

VERGINE

Cari Vergine, non fate il passo più lungo della gamba. Indubbiamente, c’è chi non ha potuto fare a meno di spendere, magari per i figli, per la casa, per contenziosi aperti e perché sta aspettando un rimborso. La giornata presenta qualche tensione, forse un ritardo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 GENNAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: state vivendo le giornate migliori di un periodo che trova protagonista anche l’amore.