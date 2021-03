Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 30 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 30 marzo 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, vi ricordate quello stato di ribellione che vi ha accompagnato alla fine dello scorso anno? Se ci avete riflettuto a fondo, probabilmente oggi sarete più equilibrati. Per quanto riguarda il lavoro, se vi circondate di persone che vi rappresentano, sta arrivando il momento di mettere le cose in chiaro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, chi sta cercando di capire il valore di un rapporto d’amore dovrà stare attento. Chi ha un lavoro dipendente e vuole cambiare nelle prossime ore potrà avanzare una richiesta: dovrà però essere strettamente necessaria.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo fine marzo regalerà emozioni favorevoli. Le coppie più consolidate potrebbero discutere ma troverete l’equilibrio. Per quanto riguarda il lavoro, tutto potrà ripartire se ci si impegnerà: Giove e Saturno favorevoli aiuteranno ad ottenere una risposta importante.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna è favorevole, in amore cercate di essere ottimisti. Per quanto riguarda il lavoro, incontri importanti in arrivo! State pronti!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, se una storia d’amore non funziona più il tradimento non sarà la strada giusta da percorrere. I single potranno restare affascinati da una persona che non conoscono molto. Capitolo lavoro: tra qualche giorno sarà più semplice gestire le varie situazioni.

VERGINE

Cari Vergine, pomeriggio di recupero per i sentimenti. Capitolo lavoro: durante la giornata di domani non mancheranno i soldi e questo sarà un periodo importantissimo, da sfruttare fino in fondo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: fine mese positivo sia per l’amore sia per il lavoro. Ma ci sarà da lavorare sodo.

