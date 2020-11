Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 3 novembre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 3 novembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 3 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di domani – 3 novembre – Venere sarà in opposizione e questo potrà creare qualche disagio in amore. Cercate di essere pazienti e mantenete la calma. Sul fronte del lavoro, scegliete qualcosa di giusto per voi. Non fate il passo più lungo della gamba.

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 3 novembre -, è arrivato il momento di prendere decisioni importanti in amore. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore supererete quella sensazione di nervosismo che vi attanaglia.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta una giornata positiva e promettente per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, un progetto potrà decollare entro i primi mesi del prossimo anno. Tenete duro ancora per un po’.

CANCRO

Cari Cancro, prevista qualche divergenza in amore anche per quelle coppie che non sono in crisi. Sul fronte del lavoro, fate il punto della situazione: siamo quasi a una svolta, ma ci sarà da pedalare…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, Venere è favorevole e tra sabato e domenica la Luna sarà dalla vostra parte: ottime notizie, dunque, per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, pensate di aver dato tanto e di aver ricevuto poco… Fate attenzione a chi non è molto fedele…

VERGINE

Cari Vergine, quella di domani sarà una giornata un po’ sottotono per i sentimenti, ma nonostante ciò il vostro oroscopo resterà promettente. Sul fronte del lavoro, a partire dal 10 novembre potrebbe arrivare una buona notizia che aspettate da tempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 3 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Leone: ottima giornata per quanto riguarda l’amore e i sentimenti. Sul lavoro qualcosa vi turba un po’…

