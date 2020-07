Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 28 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 28 luglio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 28 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prospetta una giornata un po’ confusa, ma non preoccupatevi, le cose si sistemeranno. Siete pieni di passione. Nelle nuove relazioni servirà spirito di adattamento. Sul lavoro chiedete consigli a chi ne sa più di voi. TORO

Cari Toro, domani servirà molta attenzione in amore, la Luna in opposizione può creare dei contrasti, servirà molta diplomazia. Le cose miglioreranno nei prossimi giorni. Sul lavoro domani, 28 luglio, mancherà un po’ di concentrazione.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani potrebbe esserci qualche discussione con il partner: sembra che vogliate metterlo alla prova… Sul lavoro si prospetta una giornata promettente, non rimandate nulla.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di domani sarà un po’ polemica per quanto riguarda i rapporti interpersonali: cercate di controllare le parole, anche se non dovete rinunciare ai chiarimenti. Sul lavoro ancora non ci sono le certezze che vorreste.

LEONE

Cari Leone, la giornata di domani – secondo l’oroscopo di Paolo Fox – sarà sottotono per i sentimenti, c’è ancora qualche incertezza sia per chi è in coppia sia per i single. Professionalmente attenzione prima di decidere per un cambiamento importante.

VERGINE

Cari Vergine, domani fate attenzione in amore, possono esserci delle tensioni specie con Gemelli e Sagittario. Sul lavoro un progetto importante può andare avanti grazie all’aiuto di un amico.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Leone: non sarà una grande giornata. Ne avete vissute di migliori. Ma, rispetto agli altri segni, non sarà proprio un martedì da buttare…

