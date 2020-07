Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 28 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 28 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate di evitare arrabbiature. In amore potreste voler ufficializzare un rapporto. Questo è un periodo di grandi scelte. Attenzione sul lavoro, possono esserci delle piccole tensioni che vanno gestite nella maniera giusta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, cercate di lasciarvi andare e di non dire sempre di no a tutto. Avete la Luna favorevole che vi incita ad amare. Sul lavoro non lasciate niente in sospeso. Non domani.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani vi sentirete pieni di energia: cercate di utilizzarla al meglio e di non sprecarla. Dovete rivedere un accordo o un affare, cercate di concluderlo a vostro favore.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante la giornata di domani dovrete cercare di evitare discussioni e scontri: meglio trovare un accordo, sia con il partner sia con le persone che avete intorno. Sul lavoro iniziate una fase migliore rispetto al passato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, per voi si prospetta una giornata un po’ sottotono, vi sentirete stanchi e questo potrebbe causare qualche tensione a livello sentimentale. Sul lavoro provate a farvi valere, ma con cautela.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, per voi si preannuncia una giornata in cui vi sentirete più forti: non rimandate le decisioni, affrontate le questioni direttamente. Sul lavoro ci saranno buone opportunità, cercate però di capire quello che volete veramente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: domani – 28 luglio – vi sentirete forti. Grandi opportunità sul lavoro.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 28 luglio 2020 Oroscopo Branko oggi, lunedì 27 luglio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 27 luglio 2020