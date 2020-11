Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 24 novembre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 24 novembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 24 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, le storie d’amore che hanno avuto una crisi ora possono recuperare. Ma dovete volerlo. Per quanto riguarda il lavoro, c’è tanta voglia di cambiamenti: attenzione, però, alle questioni burocratiche e finanziarie…

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, per voi si preannuncia una giornata che porta con sé un p0′ di dubbi in amore: attenzione con i nati sotto il segno del Leone e dell’Acquario. Per quanto riguarda il lavoro, non affaticatevi troppo e prendete tutto il tempo che vi serve per fare una scelta.

GEMELLI

Cari Gemelli, la mattinata di domani (24 novembre 2020) sarà sottotono per i sentimenti, il pomeriggio la situazione migliorerà. Lavoro? Nel corso delle prossime settimane probabilmente avrete voglia di intraprendere un nuovo percorso.

CANCRO

Cari Cancro, nel pomeriggio ci sarà un atteggiamento polemico, cercate di non alimentare le discussioni inutili in amore. Per quanto riguarda il lavoro, evitate di litigare con il capo. Serve fiducia e ottimismo in vista del futuro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 24 novembre 2020 -, si prospettano giornate pesanti per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, avete tante responsabilità in questo periodo: da una parte siete ambiziosi, dall’altra molto stanchi.

VERGINE

Cari Vergine, per voi si preannuncia una mattinata conflittuale per i sentimenti, miglioramenti evidenti nel pomeriggio. Capitolo lavoro: cercate di non essere troppo compiaciuti anche se a voi piace primeggiare…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 24 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dell’Ariete: buone notizie per l’amore. Lavoro? C’è tanta voglia di cambiamento.

