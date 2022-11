Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 22 novembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 22 novembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in questa giornata potrete vivere emozioni particolari, come non vi capitava da tempo. Sul lavoro attenti a definire con precisione le clausole di un accordo. Rischiate poi di rimanere fregati e non poter più cambiare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 22 novembre 2022), i single hanno un ottimo cielo da sfruttare al meglio, potreste incontrare l’anima gemella. Torna il sereno dopo un periodo molto agitato. Sul lavoro favorite le nuove collaborazioni. Potete avviare interessanti progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, domani – 22 novembre – le polemiche non mancano, e rischiate di litigare con chi vi circonda. Attenzione alle parole. Non ditene di troppe o fuori luogo. Acque agitate anche sul lavoro, meglio rimandare a quando tutto sarà più sereno.

CANCRO

Cari Cancro, le relazioni interpersonali sono nervose anzi oserei dire agitate. Non cedete alle provocazioni, anzi andate dritti per la vostra strada e non rimarrete delusi. Sul lavoro sono in arrivo delle novità. Magari potete chiedere finalmente un aumento.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 22 novembre 2022), l’umore è un po’ altalenante. Questo perché il partner è lontano e la sua mancanza si fa sentire, soprattutto per le coppie di lunga data. Cielo agitato sul lavoro, non alimentate polemiche inutili.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, chi è single può incontrare presto l’anima gemella. Credete di più in voi stessi e nelle vostre qualità, anche fisiche. Di certo dovete smetterla di chiudervi in casa. Il lavoro richiede maggiore concentrazione, attenzione alle finanze. Avete speso oltre le vostre possibilità e ora il portafogli piange.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 NOVEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: in amore torna il sereno.