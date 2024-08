Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 20 agosto 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 20 agosto 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore è meglio non fare passi falsi e prima di interrompere una storia lunga meglio pensarci bene e poi prendere una decisione. Sul lavoro, nei prossimi mesi arriverà una buona collaborazione, approfittane! Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 20 agosto 2024), un problema che riguarda la casa potrebbe impegnarvi più del previsto. Sul lavoro, occhio alle finanze anche se Mercurio, che ora è in aspetto buono, può migliorare un rapporto professionale!

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore meglio prendersi un po’ di relax, soprattutto quelli che hanno vissuto tutto in modo polemico negli ultimi tempi. Sul lavoro, sei forte ma è meglio giocare bene tutte le carte a tua disposizione!

CANCRO

Cari Cancro, le stelle sono dalla tua parte e in amore ora non è il momento di sprecare e buttare all’aria le occasioni. Sul lavoro, c’è un po’ di confusione, ma è meglio non cedere alle provocazioni! Qualcosa si aggiusterà, ma dovete dare il massimo in ogni campo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 20 agosto 2024), questa giornata in amore porterà con sé qualche dubbio. Sul lavoro, a livello burocratico ci sono dei problemi da affrontare, mantieni la calma e non farti prendere dal nervosismo! Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna è dalla tua parte e in amore potrebbero nascere delle belle emozioni, tutte da vivere. Sul lavoro, nessuno ora sarà più in grado di farti del male!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 AGOSTO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: con la luna così favorevole non potrete non ottenere grandi cose in ogni settore. Rimboccatevi le maniche.