Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 2 luglio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 2 luglio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, stringete i denti ancora per un po’, dopo la prima settimana di luglio molte cose finalmente torneranno in equilibrio; è vero che gli ultimi giorni sono stati pesanti e faticosi, sia dal punto di vista fisico che psicologicamente, ma il peggio sta passando e potrete ripartire presto (anche se non necessariamente a mille all’ora).

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 2 luglio 2024), una Luna un po’ agitata e in posizione strana potrebbe giocarvi brutti scherzi, soprattutto in amore o con le persone con le quali avete i rapporti più intensi: ci vorrà un bel po’ di pazienza con il partner, che magari da un mese vi sta allontanando per motivi X i quali dovranno essere gestiti con attenzione e facendo scattare un piccolo campanello d’allarme.

GEMELLI

Cari Gemelli, più passano i giorni e più i pianeti saranno favorevoli: il cielo di luglio è davvero straordinario, con tante stelle benevole che vi daranno una mano, uno scenario perfetto per scommettere sui vostri progetti e magari anche fare qualche richiesta per migliorare una situazione! Avrete la forza di donare generosità e consigli agli altri, in un momento in cui il lavoro andrebbe rinforzato e avreste tutte le carte in regola per farlo con successo.

CANCRO

Cari Cancro, tanti di voi vengono da un periodo complicato o da una scelta drastica e dolorosa, magari è stato chiuso un rapporto che non funzionava più… ora si dovrà ripartire da zero ma niente paura, la determinazione è tanta e anche la voglia di tornare a sorridere.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 2 luglio 2024), alcuni rapporti potrebbero essere giunti alla revisione, o almeno bisognerebbe chiedersi cosa c’è che non va e affrontare il problema!

VERGINE

Cari Vergine, il peggio sta passando e potrete ripartire presto. C’è anche chi non riesce a staccarsi da un passato difficile e soffre di più, è necessario mettersi al lavoro per iniziare una nuova fase della vita!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: il momento difficile è ormai superato, andate dritti per la vostra strada.