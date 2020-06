Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 2 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 1 giugno 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 2 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle domani sarà una giornata importante per mettere in chiaro il vostro punto di vista. L’amore procede sereno, i problemi del passato sono ormai archiviati, potete risolvere tutto. Nel lavoro invece avete bisogno di maggiore organizzazione.

TORO

Cari Toro, secondo Paolo Fox domani sarà una giornata interessante, nel campo professionale arrivano dei cambiamenti improvvisi, ma saprete gestirli con un pizzico di sangue freddo. Potrebbero esserci dei trasferimenti a breve, la stanchezza inizia a farsi sentire, rallentate la corsa.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di domani vede l’amore al centro di tutto, nient’altro conta così tanto, per voi è un buon momento, sfruttate le stelle che sono dalla vostra parte per approfondire il sentimento, Venere ha un’influenza positiva su di voi. Nel campo professionale invece è un altro paio di maniche, arrivano problemi e anche un po’ d’incertezza.

CANCRO

Cari Cancro, quella di domani sarà una giornata difficile, ma è importante che non abbiate davanti a voi soltanto scenari apocalittici, cercate di essere un po’ più positivi, le coppie che stanno da tempo insieme stanno già pensando all’estate, dove poter andare in vacanza.

LEONE

Cari Leone, la Luna positiva renderà le vostre emozioni ancora più forti in questo periodo, avete maggiore voglia di amare e di essere amati. Il lavoro aprirà nuove strade, iniziare qualcosa di nuovo e chiudere con il passato che vi ha lasciato soltanto angosce.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox la giornata di domani metterà in questione i rapporti della vostra vita, avete bisogno di migliorare quello che avete altrimenti rischiate di perderlo. Venere è agitata, ma non significa necessariamente guai per l’amore. Per voi è un periodo complicato, siete indecisi e stanchi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Leone: la Luna positiva rende le vostre emozioni ancora più intense, dedicherete molto tempo al vostro partner.

